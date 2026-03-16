Названа причина плохого сна у женщин

Женщины часто спят хуже мужчин, рассказала эксперт по сну Николь Мойен. Причины этого она назвала изданию The Sun.

По словам специалистки, одна из причин плохого сна у женщин связана с особенностями обмена веществ и температурной чувствительности организма. У женщин, как правило, более медленный метаболизм и более холодная кожа, поэтому им чаще требуется более теплая среда для комфортного сна.

Эксперт также отметила, что на качество сна влияют гормональные изменения, которые происходят на разных этапах жизни, например во время менструального цикла или беременности.

Мойен считает, что температура окружающей среды играет важную роль в засыпании и поддержании сна. По ее словам, согревание стоп, например с помощью носков, помогает расширить сосуды и снизить температуру тела, что помогает организму быстрее подготовиться ко сну.

Ранее сомнолог Саема Тахир и терапевт Энни Миллер рассказали, что привычка засыпать на диване снижает качество сна. По их мнению, негативно влияют неудобная поза, а также посторонние шумы и свет, которые обычно бывают в гостиной.