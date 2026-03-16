Как понять, каких витаминов не хватает в организме

Частые простуды могут быть связаны с дефицитом витамина C. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог, специалист сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина.

«Дефицит витамина C проявляется снижением иммунитета и частыми простудами. Восполнить его можно с помощью продуктов, богатых этим витамином: киви, брокколи, квашеной капусты, апельсинов, лимонов и грейпфрутов», — заявила эксперт.

По словам врача, такие симптомы, как головокружение, слабость, выпадение волос и повышенная утомляемость, могут быть признаками дефицита железа — минерала, участвующего в образовании гемоглобина. В этом случае Тюрина рекомендовала включать в рацион говядину, бобовые (фасоль, чечевицу), орехи и сухофрукты.

Терапевт обратила внимание, что с приходом весны может истощаться уровень витамина D: его дефицит вызывает сонливость, снижение концентрации внимания и усталость. Тюрина заявила, что основные источники этого витамина — солнечный свет, жирная рыба, яйца, грибы и красная икра.

Эксперт рассказала, что раздражительность, апатия, бессонница, быстрая утомляемость и перепады настроения могут указывать на дефицит витаминов группы B. Тюрина посоветовала восполнить их уровень с помощью субпродуктов, кисломолочных продуктов, рыбы и цельнозернового хлеба.

«Депрессивное настроение и снижение концентрации внимания могут быть связаны с дефицитом омега-3 — важного нутриента, поддерживающего работу мозга и нервной системы. Улучшить состояние помогут продукты, содержащие омега-3: жирная рыба, растительные масла и орехи», — рассказала Тюрина.

По ее словам, чтобы точно определить, каких именно витаминов или минералов не хватает организму, рекомендуется регулярно сдавать анализы. Тюрина отметила, что, помимо приема индивидуально подобранных витаминно-минеральных комплексов, адаптироваться к смене сезона помогают сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, нормализация режима дня, полноценный сон и снижение уровня стресса.