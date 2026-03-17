Когда здоровая еда отвратительна на вкус: как легко полюбить полезное

Чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие, врачи советуют питаться разнообразно. Но как быть, если какой-то продукт вызывает неприязнь? Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова.

© Vse42.ru

По словам специалиста, заставить себя искренне полюбить тот или иной продукт нельзя, но вполне реально научиться спокойно его воспринимать. Такой процесс называется вкусовой адаптацией. Она помогает человеку выйти из ограниченного набора продуктов и постепенно расширить рацион. Этот механизм связан с работой мозга и вкусовых рецепторов: при безопасном и регулярном появлении продукта в меню восприятие со временем меняется, пишет радио Sputnik.

– В детстве, когда детишкам начинают вводить первый прикорм, есть золотое правило его введения. прикорма. Новый продукт ребенку предлагается не меньше 10-12 раз. Для того, чтобы продукт сначала стал понятен на внешний вид, чтобы он потихоньку начал привыкать к его запаху, к его текстуре, – пояснила врач, которая считает, что тот же принцип работает и у взрослых.

Исследования показывают, что для формирования нейтрального или даже положительного отношения к продукту недостаточно попробовать его один-два раза. Нужно как минимум 8–15 контактов, причем в комфортной обстановке. Важно не только то, как часто продукт появляется в рационе, но и в каком эмоциональном фоне это происходит. Если в этот период человек испытывает стресс, тревогу или сильные переживания, может сформироваться негативная ассоциация, и продукт, наоборот, будет отвергаться.

Расширять рацион, по мнению врача, стоит не через давление и принуждение, а через мягкое знакомство и постепенное привыкание. Начинать лучше с маленьких порций, понемногу увеличивая их. Можно изменить способ приготовления, если не нравятся вареные овощи: вместо варки выбрать запекание, либо вводить продукт в виде пюре или супа-пюре, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".