Эксперт перечислил полезные для укрепления памяти продукты

Невролог, врач-эксперт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов назвал россиянам продукты, которые полезны для укрепления памяти. Их доктор перечислил в беседе с «Лентой.ру».

«Основной и самой частой причиной снижения памяти является дефицит железа, поэтому крайне важно регулярно употреблять богатые этим микроэлементом продукты. Железо в организме делится на два вида: гемовое (легкоусвояемое) и негемовое. Первое в большом количестве содержится в красном мясе, свиной и говяжьей печени. Второе присутствует в орехах, бобовых, шпинате, гречке», — объяснил невролог.

Чтобы укрепить память, он также посоветовал есть продукты, богатые жирными кислотами, участвующими в передаче нервных импульсов. К ним относятся лосось, скумбрия, льняное и оливковое масло, а также грецкие орехи.

Кроме того, врач призвал включить в рацион продукты, содержащие витамины группы В, холин, фолаты, магний, цинк. Эти витамины и микроэлементы можно получить из яиц, зеленых овощей, бобовых и круп или из тыквенных семян.

Алмазов добавил, что для работы мозга полезны антиоксиданты, так как они замедляют окислительные процессы и ускоряют регенерацию нервных клеток. В больших количествах они содержатся в ягодах, какао и зеленом чае.

Ранее исследователи развеяли миф о вреде популярных продуктов. Проанализировав данные десятилетнего наблюдения за жителями Нидерландов, ученые пришли к выводу, что употребление ультрапереработанных продуктов не связано с более быстрым ухудшением памяти и других когнитивных функций у пожилых людей.