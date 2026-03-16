Дыхательные техники для беременных: зачем нужны и какие выбрать

Беременность — это удивительное время, полное перемен и новых ощущений. Но вместе с радостью ожидания малыша, будущие мамы могут столкнуться с новыми вызовами: физический дискомфорт, эмоциональное напряжение, а иногда и тревога. Именно здесь на помощь приходят дыхательные техники.

Что это такое и зачем нужны

Дыхательные техники для беременных — это специальные упражнения, направленные на осознанное и правильное дыхание. Это не просто «глубокий вдох-выдох», а целенаправленные практики, которые помогут будущей маме расслабиться и снять напряжение, ведь ритмичное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за отдых и восстановление. Благодаря таким техникам кровь насыщается кислородом, что полезно как для мамы, так и для растущего малыша.

Правильное дыхание поможет справиться с болью и дискомфортом во время схваток и родов, поэтому тренировать его лучше заранее, чтобы выработать привычку. Кроме того, оно лучше укрепит связь с малышом, ведь осознанное дыхание помогает сосредоточиться на себе и ребенке.

Какие бывают дыхательные техники для беременных

Существует множество различных практик, и каждая будущая мама может найти те, которые подходят именно ей. Среди наиболее популярных:

Диафрагмальное (брюшное) дыхание — основа многих техник, направленная на глубокое дыхание животом. Когда диафрагма работает, она мягко массирует внутренние органы. Это помогает крови лучше циркулировать и насыщаться кислородом.

Полное дыхание — сочетание брюшного и грудного дыхания. Поможет для релаксации в промежутках между родовыми схватками.

Поверхностное дыхание — частое дыхание «по собачьи». Наиболее эффективно обогащает плод кислородом, обезболивает. Также во время такого дыхания легкие женщины не наполняются воздухом целиком, из-за чего диафрагма облегчает давление на матку.

Дыхание по квадрату — четыре счета на вдох, четыре на задержку, четыре на выдох и четыре на задержку — один дыхательный цикл. Оптимизирует потребление кислорода тканями и укрепляет дыхательную мускулатуру.

На первоначальном этапе практиковать стоит не более 10-15 минут, в последствии увеличивать количество повторений. Лучше делать короткие тренировки, но каждый день, чем длительные, но редкие.

Как начать практиковать

Начать заниматься дыхательными техниками можно в любое время беременности, но чем раньше, тем больше пользы получите.