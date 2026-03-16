Ни один аппарат или методика не способны заменить диету с тренировками, убрать жир одной процедурой нельзя, об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«На досках объявлений и в соцсетях регулярно появляется реклама с обещаниями «минус 7 см за одну процедуру», «результат сразу после сеанса», «убираем живот без диет, спорта и усилий». Стоимость обычно невысокая, отзывов много, фотографии до и после выглядят убедительно. Названия аппаратов и методик меняются от сезона к сезону, а суть остается одной и той же. И именно эту суть стоит разобрать с точки зрения того, как на самом деле работает организм. Любые аппаратные методики, будь то радиочастотное воздействие, лазер, вакуумный массаж или что-то с красивым названием нового поколения, действительно могут давать определенные эффекты. Среди них улучшение микроциркуляции, частичное уменьшение отечности, легкая подтяжка тканей, помощь в реабилитации после травм и операций. Это реальные и честные возможности, и к ним вопросов нет», — сказал Брабечан.

По его словам, насторожить должны обещания «сжигаем висцеральный жир», «убираем объемы без усилий» и «заменяем диету с тренировками одной процедурой».

«Висцеральный жир, тот самый опасный жир вокруг внутренних органов, уходит только при дефиците калорий и достаточной физической активности. Это базовая биохимия, которую невозможно обойти ни одним аппаратом снаружи через кожу. Те сантиметры, которые клиент видит сразу после процедуры, чаще всего объясняются оттоком жидкости и уменьшением отека в зоне воздействия. Это временный косметический эффект, который не имеет отношения к реальной потере жировой ткани. Устойчивое снижение веса и объемов всегда складывается из системы. Это питание, соответствующее целям, силовые и кардионагрузки, полноценный сон и восстановление, управление стрессом, нормальная работа ЖКТ и гормонального фона. Ни один аппарат, каким бы современным и дорогим он ни был, не заменяет ни одного из этих компонентов. Обещание результата без изменения образа жизни это всегда тревожный сигнал, независимо от того, какая технология указана в объявлении», — обратил внимание Брабечан.

При этом аппаратные процедуры могут быть полезны как дополнение к выстроенному питанию и регулярным тренировкам. Они позволяют улучшить состояние проблемной зоны, ускорить восстановление, помочь с отечностью, добавил специалист.