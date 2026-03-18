Диетолог поделился рабочим лайфхаком для похудения

Диетолог Роман Пристанский считает, что тем, кто хочет снизить вес, стоит исключать углеводы за четыре часа до сна.

По словам эксперта, диеты нередко приносят больше сложностей, чем пользы. Жесткий дефицит калорий часто заканчивается срывами и перееданием, из-за чего человек попадает в замкнутый круг.

В разговоре с "Радио 1" диетолог-нутрициолог Роман Пристанский объяснил, что для похудения важно грамотно выстраивать рацион и понимать: в организме нет ничего лишнего.

Эксперт подчеркнул, что именно углеводы могут стать тем самым "рычагом", с помощью которого можно корректировать фигуру. Тем, кто хочет держать вес под контролем без изматывающих диет, он предложил простой и понятный способ.

– Единственный нутриент, с которым мы можем играть – углеводы. Важная задача – следить за компоновкой нашего тела, а ближе к вечеру убирать углеводы. Это простой инструмент: за четыре часа до сна мы убираем полностью углеводы, – отметил Пристанский.

Если хочется есть – спокойно идем на кухню и выбираем куриную грудку, стейк, яйца – в общем, всё, что когда-то бегало, прыгало, летало или плавало, посоветовал Пристанский.