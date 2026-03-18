$81.9193.16

Без строгих диет и срывов на обжорство: диетолог поделился рабочим лайфхаком для похудения

Vse42.ruиещё 2

Диетолог Роман Пристанский считает, что тем, кто хочет снизить вес, стоит исключать углеводы за четыре часа до сна.

Диетолог поделился рабочим лайфхаком для похудения
© Global Look Press

По словам эксперта, диеты нередко приносят больше сложностей, чем пользы. Жесткий дефицит калорий часто заканчивается срывами и перееданием, из-за чего человек попадает в замкнутый круг.

В разговоре с "Радио 1" диетолог-нутрициолог Роман Пристанский объяснил, что для похудения важно грамотно выстраивать рацион и понимать: в организме нет ничего лишнего.

Эксперт подчеркнул, что именно углеводы могут стать тем самым "рычагом", с помощью которого можно корректировать фигуру. Тем, кто хочет держать вес под контролем без изматывающих диет, он предложил простой и понятный способ.

– Единственный нутриент, с которым мы можем играть – углеводы. Важная задача – следить за компоновкой нашего тела, а ближе к вечеру убирать углеводы. Это простой инструмент: за четыре часа до сна мы убираем полностью углеводы, – отметил Пристанский.

Если хочется есть – спокойно идем на кухню и выбираем куриную грудку, стейк, яйца – в общем, всё, что когда-то бегало, прыгало, летало или плавало, посоветовал Пристанский.