Эндокринолог объяснил, чего не стоит делать при вздутии живота

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что многие россияне с вздутием живота совершают одну распространенную ошибку. От нее она предостерегла на своем YouTube-канале.

По словам Лебедевой, при вздутии живота многие люди сразу же полностью исключают из рациона свежие овощи. Этот путь, утверждает она, является тупиковым.

Как пояснила специалистка, в овощах содержится большое количество клетчатки, обеспечивающей организм витаминами и минералами и являющейся питательной средой для микробиоты кишечника. Таким образом, сырые овощи и зелень обязательно должны присутствовать в рационе. Врач подчеркнула: отказаться от них при вздутии живота допустимо лишь временно, пока человек не выявит источник проблемы и не устранит его.

«Если ваш ЖКТ реагирует вздутием на какой-то продукт, значит, не с продуктом что-то не так — проблема внутри», — заключила она.

Ранее врач Пунам Десаи рассказала, как снизить уровень холестерина в крови за два дня. Для этого она предложила на протяжении 48 часов употреблять блюда на основе овса.