Правда ли, что беременность и роды могут защитить от рака

Врач Бамматов отметил, что беременность и роды помогают снизить риск рака груди и яичников.

Беременность и роды действительно могут уменьшать вероятность развития рака молочной железы и яичников, поскольку в этот период меняется гормональный фон, рассказал NEWS.ru онколог Басир Бамматов. Как отметил специалист, вынашивание ребенка заметно влияет на женский организм: уменьшается число овуляций и меняется уровень важных гормонов.

Беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность онкологии молочной железы и яичников. Подобный эффект объясняется длительным изменением уровня эстрогенов и пролактина, а также сокращением числа овуляций в течение жизни женщины, – сообщил врач.

По его словам, особенно заметно канцерогенные риски снижают ранняя беременность – до 25 лет – и грудное вскармливание в первые месяцы жизни ребенка.