Психология цвета: какие оттенки пробуждают аппетит, а какие успокаивают

Цвет в интерьере — это не просто дизайн помещения, но и наше настроение, эмоциональное состояние и даже аппетит. То, как мы воспринимаем еду и атмосферу за столом, во многом зависит от окружающих нас оттенков. И понимание их психологии помогает не только стильно оформить кухню или сервировать стол, но и создать пространство, в котором будет приятно готовить, принимать пищу, общаться и отдыхать. Каким цветам стоит уделить внимание при обустройстве кухни, «Вечерней Москве» рассказала эксперт сети гипермаркетов Hoff Полина Новокщенова.

— Наиболее «аппетитными» визуально цветами считаются теплые и спокойные. Известно, что красный, оранжевый и желтый активизируют нервную систему, создают ощущение энергии и тепла. Поэтому на кухне яркие оттенки лучше использовать точечно: в фасадах, декоративных элементах или текстиле. Например, мягкие терракотовые или персиковые тона делают пространство более уютным — и еда воспринимается привлекательнее, — рассказала эксперт.

По ее словам, ярко-красные оттенки ассоциируются со спелыми плодами — томатами, ягодами, фруктами, что усиливает аппетит. А желтые дают ощущение солнечного света и бодрости, «согревая» пространство и делая его более дружелюбным.

— Голубой и светло-синий вызывают ассоциации с чистотой, водой и прохладой, а на кухне создают ощущение порядка и свежести, хотя могут немного снижать аппетит, поскольку редко встречаются в натуральных продуктах. Поэтому я рекомендовала бы использовать голубой в умеренном количестве: в посуде, текстиле или отдельных деталях, — отметила Новокщенова.

Особое место в кухонном интерьере занимает зеленый цвет. Он ассоциируется с природой, свежими овощами и травами, поэтому воспринимается как естественный и гармоничный. Мягкие травяные или оливковые оттенки создают спокойную атмосферу, но при этом не подавляют аппетит. А еще это долгосрочный тренд, поэтому, если любите такие цвета, смело выбирайте их на этапе проектирования кухни.

— Наиболее популярен белый цвет. Он нейтральный, сам по себе не возбуждает и не снижает аппетит. Однако он великолепно создает контраст: на его фоне другие цвета становятся более насыщенными и выразительными. Красные ягоды, зеленые овощи, яркие соусы на белом смотрятся выигрышнее, чем на цветной поверхности. Благодаря этому блюда выглядят более аппетитно. А черный и другие темные цвета стоит использовать очень аккуратно, только в качестве отдельных акцентов, — подчеркнула эксперт.

Растения — даже одно, но мощное, вроде монстеры — могут менять в комнате микроклимат и ощущение пространства. Для дизайнера цветы — источник вдохновения и фантазий. Какие растения способны дома образовать «зеленые стены», рассказала «Вечерней Москве» гендиректор студии ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова.