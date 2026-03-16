Почему весной нужно добавить спаржу в рацион

Весной начинается сезон спаржи. Регулярное употребление этого овоща способствует очищению печени и улучшению пищеварения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной о полезных свойствах спаржи для здоровья.

По ее словам, польза спаржи для печени и пищеварения заключается в большом количестве пищевых волокон в ее составе.

— Пищевые волокна помогают контролировать аппетит. Они создают объем в желудке, снижают выработку гормона грелина, который стимулирует чувство голода. Это помогает избежать переедания, — сказала она.

Эксперт отметила, что также в пищевых волокнах спаржи содержится антиоксидант глутатион. Он оказывает положительное влияние на весь организм, потому что замедляет старение, снижает воспаление, предотвращает разрушение клеток и благотворно влияет на работу печени.

— Спаржа снимает липидную и углеводную нагрузку, снижает риск развития ожирения печени, ухудшения ее функций и ее разрушения. Глутатион берет на себя функцию очистки и снижает нагрузку на печень, — говорит Соломатина.

Специалист подчеркнула, что пищевые волокна в спарже помогают улучшить микрофлору кишечника.

— Полезные бактерии используют пищевые волокна для выработки пребиотических жирных кислот, нормализующих уровень сахара и холестерина в крови. Это тоже облегчает нагрузку на печень и поджелудочную железу, — рассказала собеседница «ВМ».

Помимо этого, диетолог добавила, что спаржа помогает укрепить иммунитет.

— Большинство компонентов иммунной системы находится в кишечнике. Пищевые волокна не дают размножаться грибкам и вредным бактериям в кишечнике, которые требуют сахар и обработанную пищу. Именно поэтому спаржа способствует снижению воспалительных процессов и укреплению защитных сил организма, — сказала она.

Диетолог напомнила, что, кроме пищевых волокон, спаржа богата:

фолиевой кислотой, которая необходима для кроветворения и поддержания репродуктивной функции;калием, который улучшает работу сердца и сосудов, способствует выводу лишней жидкости и снижает артериальное давление.

Однако важно помнить, что некоторые вещества в составе спаржи могут вызывать нежелательные реакции:

люди с чувствительным кишечником или нарушением микрофлоры могут испытывать неприятные ощущения;

чрезмерное употребление спаржи способно усилить диуретический эффект препаратов, что приводит к чрезмерному снижению артериального давления;

пуриновые соединения, которые содержатся в спарже, противопоказаны людям с заболеваниями почек и высоким уровнем мочевой кислоты.

