Диетолог развенчал миф о необходимости полного отказа от фастфуда

Учёные из Бристольского университета провели исследование и выяснили: если отказаться от фастфуда, чипсов и колбасных изделий, — объём потребляемой пищи может вырасти, но при этом суточная калорийность рациона снизится на 330 ккал. В беседе с «Радио 1» Роман Пристанский, диетолог-нутрициолог, отметил, что подобные выводы не несут в себе ничего революционного, а важно уметь грамотно интерпретировать любые данные о еде.

По словам эксперта, набор веса происходит в том случае, если человек потребляет больше калорий, чем расходует, и наоборот. В качестве наглядного примера он упомянул эксперименты западных студентов, решивших сбросить вес, несмотря на то, что их рацион состоял исключительно из фастфуда.

«Было достаточно большое количество исследований, в том числе дипломных работ, на Западе, где студенты худели на фастфуде, как бы это странно ни звучало. То есть у человека дважды в день было посещение ресторана быстрого питания, тем не менее он худел. И его анализы крови даже улучшились», — пояснил Пристанский.

Пристанский подчеркнул, что определяющее значение имеет не конкретный состав еды, а соблюдение энергетического баланса и самодисциплина.