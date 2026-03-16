Названы полезные для потенции продукты

Мужчинам назвали полезные для потенции продукты

Сексолог Сюзанна Вайс рассказала о продуктах, которые полезны для потенции и могут улучшить сексуальную функцию. Ее рекомендацию опубликовало издание Men’s Health.

По словам специалиста, основу рациона желающего укрепить потенцию мужчины должны составлять полезные для сердца продукты. Например, зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста помогают сохранить здоровье сосудов и хорошее кровообращение, необходимое для достижения эрекции.

Также Вайс рекомендовала мужчинам включить в рацион яйца, которые за счет большого количества витамина В помогают снижать стресс и поддерживать либидо.

«Здоровые жиры важны для работы нервной системы, участвующей в сексуальном отклике. Продукты вроде авокадо, оливкового и кокосового масел помогают оставаться сытым и дают энергию, чтобы полностью наслаждаться интимной близостью», — объяснила сексолог.

Вайс также отметила, что для поддержания потенции важно ограничивать обработанные продукты, сахар, алкоголь, соль и кофеин. Эти продукты могут нарушать кровообращение и снижать уровень энергии, что отрицательно сказывается на сексуальной функции.