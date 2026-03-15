Дерматолог объяснил опасность весеннего «синдрома талого снега»

Ранняя весна несет риски не только для иммунитета, но и для здоровья кожи. О том, как таяние снега влияет на состояние дермы, рассказала дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Елена Егорова.

Термин "синдром талого снега" описывает специфическую реакцию человеческого организма на изменения в окружающей среде, происходящие с приходом тепла. В этот период, когда снежный покров сходит, в воздух поднимается все, что накопилось в нем за зиму: мельчайшие частицы грязи, уличная пыль, остатки противогололедных реагентов и споры плесени. Как пояснила специалист, эти компоненты активно воздействуют на слизистые оболочки, но под удар попадают и наружные покровы человека.

Концентрация вредных взвесей в городской атмосфере в это время года значительно увеличивается. Оседая на лице и теле, они начинают разрушать естественный липидный барьер, что провоцирует воспалительные процессы. Усугубляет ситуацию и возросшая солнечная активность: ультрафиолетовые лучи отражаются от влажной поверхности снега, усиливая свое негативное влияние на кожу.

По наблюдениям Елены Егоровой, в клинической практике в этот период фиксируются характерные жалобы. Пациенты часто сталкиваются с обострением дерматитов (контактного, себорейного и атопического), а также экземы. К числу распространенных симптомов относятся усилившийся зуд, шелушение, покраснение и чувство раздражения, особенно на коже лица, пишет пресс-служба Минздрава РФ.

Для защиты кожи в межсезонье врач рекомендует делать упор на восстановление ее защитных свойств. В период обострения важно исключить использование агрессивных очищающих средств, жестких скрабов и избегать умывания горячей водой. Любое механическое трение лишь усиливает воспаление и способствует появлению микротравм.

Кроме того, не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами: весеннее ультрафиолетовое излучение способно спровоцировать пигментацию и усугубить течение воспалительных процессов.

В случае если зуд не проходит длительное время или на коже появляются высыпания, эксперт советует не откладывать визит к специалисту. Своевременно подобранная терапия помогает избежать перехода заболевания в хроническую форму и предотвращает риск инфицирования поврежденных участков.