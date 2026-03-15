Фитнес-тренер рассказал, какие советы для похудения реально работают

11 марта в России отметили День диетолога. Событие призвано привлечь внимание людей к здоровому питанию. «Вечерняя Москва» поговорила с фитнес-тренером, диетологом Артемом Никульшиным и узнала, какие из советов для похудения реально работают, а какие — нет.

Сфера здорового питания окутана мифами. И это неудивительно: каждому хочется знать ответ на пресловутое «Как есть и не толстеть?». Заблуждения иногда приводят к отсутствию результата, а порой — и к потере мотивации для похудения.

«Один из мифов — "для того, чтобы сбросить вес, нужно голодать или есть совсем мало", — рассказывает диетолог и фитнес-тренер Артем Никульшин. — Такая стратегия на первых порах действительно приводит к потере веса за счет воды и гликогена, но затем прогресс замедляется или вовсе дает обратный эффект. На весах появляется прибавка из-за задержек воды или гормонов стресса. После этого человека ждет только срыв и набор веса за счет компенсации жиров, гликогена и жидкости».

Для того чтобы похудеть, нужно есть достаточное количество пищи. По словам Артема Никульшина, на каждый килограмм веса тела необходимо потреблять 1,5–2 грамма белка, 0,7–1 граммов жира и не менее 1,5–2 граммов углеводов. Секрет — именно в балансе питательных веществ.

«При этом не стоит забывать про спорт и внетренировочную активность, — подчеркивает Артем Никульшин. — Например, силовые тренировки 2–3 раза в неделю и 8 тысяч шагов ежедневно».

При этом, казалось бы, простом рецепте успеха интернет все равно заполнен огромным количеством советов. Среди них много тех, которые не сработают.

«Например, не есть после шести часов вечера, есть часто, но маленькими порциями, исключить какой-либо из продуктов — например, углеводы или фрукты. Эти приемы ведут к демонизации отдельной еды, что плохо скажется на психологическом состоянии, — объясняет Артем Никульшин. — То же относится и к отказу от сладкого или необходимости завтрака. Эти приемы сами по себе не смогут привести к потере веса».

При этом, по словам диетолога, все не так сложно или сурово, чтобы искать «лазейки». — Действительно работает дефицит калорий — для его достижения нужно сократить норму на 10–20 процентов, — рассказывает Артем Никульшин. — Необходимо также поддерживать достаточное количество белка в рационе и не забывать про силовые тренировки для поддержания мышечной массы.

Также для похудения очень важен здоровый сон и достаточное количество внетренировочной активности — то есть поддержание активного образа жизни.

В результате весь процесс потери веса складывается из создания здоровых привычек, которые помогут поддерживать свое тело в этот непростой период. Чтобы цифры на весах не вернулись, нужно стремиться не за скоростью, а за качеством.

Прямая речь

Артем Никульшин, диетолог, фитнес-тренер, многократный чемпион международных соревнований по бодибилдингу:

«Изречения древних философов показывают, что люди всегда думали о еде и здоровье как о двух неразрывных компонентах жизни, и сейчас эта тенденция только усиливается в связи с легким доступом к информации. Однако люди все чаще ищут "чудо-таблетку" — диету, которая обещает быстрый и легкий результат. А такой, конечно, не существует».

