Эксперт Минздрава рассказал о правилах профилактики гепатита С

Вирусный гепатит С остается одним из социально значимых заболеваний, способным привести к тяжелым последствиям, включая цирроз и онкологию печени. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов напомнил о способах передачи инфекции и действенных мерах защиты, тем более что специфической вакцины от этого вируса не существует.

По словам специалиста, основным путем заражения является контакт с кровью носителя, однако вирус может присутствовать и в других биологических жидкостях. Чаще всего инфицирование происходит в бытовых и косметических ситуациях: при использовании нестерильных инструментов для пирсинга, татуировок, маникюра или педикюра. Также в группе риска — люди, практикующие незащищенные половые контакты.

При бытовом общении опасаться нечего: вирус не передается через рукопожатия, объятия или совместное использование посуды.

Чтобы минимизировать риск заражения, Чуланов рекомендует придерживаться простых правил. Посещать только проверенные салоны с лицензиями, где следят за стерилизацией оборудования или используют одноразовые наборы. Не пренебрегать барьерными средствами контрацепции. Иметь индивидуальные принадлежности для гигиены (бритвы, зубные щетки, маникюрные наборы).

Эксперт также обратил внимание на важность регулярной диагностики. С прошлого года в программу профилактических осмотров для взрослых россиян включен скрининг на гепатит С. Пройти тестирование можно раз в 10 лет всем, кто достиг 25-летнего возраста и старше.