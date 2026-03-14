Травматолог объяснил, как неправильный бег вредит коленям

Во время бега на 10 км тело принимает на себя почти 8000 ударов, поэтому каждая ошибка в технике и пренебрежение отдыхом накапливают в суставах весьма внушительные изменения. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, заведующий отделением хирургии коленного сустава «Олимп Клиник МАРС» Михаил Рязанцев.

«Главный сигнал, который подает нам тело, — это боль. Если вы почувствовали дискомфорт, не стоит бежать через силу. При перегрузке происходит микротравматизация разгибательного аппарата. Проще говоря, воспаляются места прикрепления связок, а при чрезмерных нагрузках начинает страдать хрящ. Если к боли добавился отек, чувство распирания или стало трудно полностью согнуть ногу, это серьезный повод сделать паузу. Проблемы с голенью, боль в этой зоне — частое последствие неправильного бега. Помимо травм, причиной могут быть нарушения электролитного обмена, которые проявляются болезненными спазмами и судорогами», — рассказал эксперт.

Он также указал на ахиллово сухожилие, которое берет на себя колоссальную нагрузку при ходьбе и беге в фазах отталкивания и приземления, а чрезмерные нагрузки могут привести не просто к воспалению, но и к частичным разрывам.

«Спорт должен приносить пользу, а не становиться поводом для похода по врачам. Чтобы сохранить суставы здоровыми, придерживайтесь трех правил: чередуйте нагрузку. Отдых — такая же важная часть тренировки, как и сам бег. Экипировка и техника. Если вы решили заниматься серьезно, подберите правильную обувь и отработайте технику бега. Это единственный способ снизить ударные нагрузки на хрящи и связки. Будьте внимательны к своим ощущениям. Появление боли — важный сигнал. Если она не проходит или усиливается, не ждите, пока она пройдет сама», — объяснил врач.

Михаил Рязанцев добавил, что при появлении первых тревожных симптомов стоит обращаться к травматологу-ортопеду.