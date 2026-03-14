Перечислены главные причины отеков по утрам

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала россиянам о главным причинах отеков по утрам, которые не вызваны проблемами со здоровьем. Их доктор перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Основной причиной отеков, не связанной с проблемами со здоровьем, диетолог назвала избыток соли в меню. Она напомнила, что соль в большом количестве содержится не только в соленья и консервах, но и в фастфуде, колбасах, соусах и хлебобулочных изделиях.

«Если человек злоупотребляет солью, его почки не справляются. В результате жидкость задерживается в тканях, особенно на лице, веках и ногах», — пояснила Джутова.

Кроме того, вызывать отеки может алкоголь, поскольку он обезвоживает организм и тем самым перегружает почки. Другими возможными причинами этой проблемы врач назвала недостаток белка в рационе и употребление молочных продуктов при их непереносимости.

Ранее Джутова предупредила россиян о последствиях излишней любви к фастфуду. Стремительный рост доли продуктов быстрого приготовления в рационе людей по всему миру повышает риск развития многих хронических заболеваний, включая диабет, предупредила она.