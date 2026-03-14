Профессор предупредил, к чему может привести недосып

Если человек сталкивается с постоянным недосыпом, например из-за храпа супруга, это может привести к нарушению гормонального баланса, и, как следствие, вызвать ночной аппетит, объяснил «Газете.Ru» руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

В норме пик мелатонина (гормона сна) приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол (гормон стресса), напротив, должен вести себя зеркально: быть минимальным ночью и повышаться к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день.

Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ во сне. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

«Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается — именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального "эффекта домино": нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона», — поясняет ученый.

Среди других последствий недосыпа — артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета.