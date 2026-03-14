Назван анализ долгожителей

Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале анализ, который нужно сдать, чтобы прожить долго. Выпуск с советом специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что с 1985 по 2020 год проводили исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет.

«Таким образом сложился перечень анализов долголетия. Сегодня у нас будет один из таких анализов — это анализ, говорящий о состоянии почек. <...> Анализ на креатинин», — заявила она.

Гандельман рассказал, что повышенный уровень креатинина свидетельствует о том, что у человека плохо работают почки. Это значит, что его кровь не очищается от вредных веществ.

«То есть кровь у вас остается грязной. <...> Если ты все время по уши в грязи, то шансов прожить долго не так много», — подытожила Малышева.

