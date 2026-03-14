Как укрепить иммунитет в период пыления растений

Наступившая весна, приносящая с собой долгожданное тепло и пробуждение природы, для многих жителей столицы омрачается перспективой сезонной аллергии. «Вечерняя Москва» узнала, как минимизировать ущерб здоровью из-за аллергических реакций.

Задолго до начала периода активного пыления нужно заняться профилактикой аллергии. Рекомендуется провести тщательную уборку, уделяя внимание труднодоступным уголкам и текстильным предметам, где скапливается пыль. Для защиты от пыльцы, содержащейся в воздухе, перед сезоном пыления полезно установить воздухоочиститель. Альтернативой могут стать специальные москитные сетки с мелкой ячейкой.

«В качестве лекарственной терапии за две недели до начала сезона цветения можно начать прием антигистаминных препаратов, что снизит выраженность симптомов. Хорошую эффективность демонстрирует аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)», — рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.

По мнению эксперта, чтобы успешно справиться с аллергией, особенно сезонной, крайне важно внимательно относиться к своему самочувствию и незамедлительно обращаться к специалисту при появлении первых настораживающих признаков. Вызвать аллергическую реакцию способен практически любой внешний фактор. Самодиагностика и самолечение аллергических проявлений ни в коем случае недопустимы. Неправильное лечение может спровоцировать серьезные последствия, например, привести к развитию бронхиальной астмы.

Что цветет весной

Март: ольха, лещина, различные виды ивы.

Апрель: береза, клен.

Май: дуб, сосна, сирень, акация, черемуха, липа, вяз, ясень, хвойные деревья, одуванчик, тополь.

Аллергия на пыльцу у жителей столичного региона уже начала проявляться. По словам специалистов, воздушные потоки способны переносить пыльцу на сотни километров, поэтому аллергены могут попадать в регион из более теплых южных территорий, где растения уже во всю цветут.