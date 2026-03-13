Весенняя усталость или авитаминоз — признаки, которые легко пропустить

Весна традиционно ассоциируется с обновлением — и именно в этот момент многие чувствуют странную усталость, сухость кожи, раздражительность — как будто организм решил не следить за сменой сезонов на календаре.

Зимний рацион, короткий световой день, плотная еда и редкие прогулки постепенно истощают запасы микроэлементов. И тут важно не пропустить момент, чтобы не довести дело до реальных дефицитов, которые могут вызвать серьезные недуги. Нутрициолог Элина Королева рассказала, на что обратить самое пристальное внимание.

Усталость, которая не проходит

Если сон полноценный, стресс умеренный, а сил все равно не хватает, стоит задуматься о возможном дефиците железа, витамина D или B12.

«Это не та усталость, что проходит после выходных, это ощущение противной вязкости в теле, когда привычные дела требуют непропорционально много усилий. Весной такие состояния встречаются особенно часто: зима истощает, а солнце еще не успело компенсировать нехватку витамина D», — объясняет эксперт.

Сухость кожи и ломкость ногтей

Когда кожа становится тонкой, тусклой, появляется склонность к шелушению, а ногти начинают расслаиваться, это может быть не просто реакция на сухой воздух. Дефицит витаминов A, E, цинка и омега-кислот отражается именно на внешнем слое — эпидермисе. Кожа первой сигнализирует о нехватке ресурсов, потому что организм перераспределяет питание в пользу более жизненно важных систем.

Повышенная раздражительность и тревожность

Настроение весной нередко становится нестабильным. «Если к эмоциональным перепадам добавляются проблемы с концентрацией, забывчивость и ощущение расфокусированности, стоит обратить внимание на уровень витаминов группы B и магния — нервная система чувствительна к их нехватке», — говорит врач.

Снижение иммунной устойчивости

Частые простуды в конце зимы и начале весны — классический сигнал. Дефицит витамина C, D и цинка ослабляет иммунный ответ, при этом симптомы могут быть смазанными: не обязательно высокая температура, чаще — длительное и муторное восстановление, да и в целом ощущение, что организм медленно справляется с вирусами.

Изменения вкусовых предпочтений и тяга к сладкому

Неочевидный, но характерный признак — усиленное желание быстрых углеводов. Организм интуитивно ищет быстрый источник энергии, если не хватает витаминов группы B или железа. Это может проявляться как постоянная тяга к сладкому или мучному, даже если раньше таких привычек не было — и тут важно не просто корить или ограничивать себя, а понять причину.