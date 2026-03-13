Онколог объяснил, может ли электронная сигарета спровоцировать рак гортани

Жительница Нижнего Новгорода на протяжении пяти лет курила электронные сигареты и «заработала» плоскоклеточный рак гортани. Изначально ее беспокоила охриплость голоса, а после обследования у нее выявили онкологическое заболевание. Аналогичная ситуация произошла и с жителем Ростова-на-Дону, который курил электронные сигареты в течение трех лет и обратился к врачам, когда столкнулся с осиплостью голоса. Врачи обнаружили в его горле крупную опухоль. Как электронные сигареты влияют на развитие рака, означает ли это, что они вреднее «аналоговых» сигарет и что еще может привести к раку гортани, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.

Врач объяснил, что прямое воздействие и электронных, и обычных сигарет, и вейпов выражено никотином, который вызывает привыкание, и химическими элементами, которые провоцируют не рак, а хронические изменения в легких.

В результате курения при вдыхании дыма страдают легкие, потому что разрушается сеть альвеол. И на этом фоне может развиться рак, потому что хроническое воспаление является одной из причин его возникновения в любой локализации, — отметил эксперт.

При воспалении начинает развиваться фиброзная ткань. Гармония организма в нормальном состоянии нарушается, и на фоне этого появляются клетки, которые бесконтрольно делятся. Это существенно повышает риски развития онкологического заболевания.

Электронные устройства для курения вошли в обиход не так давно, а чтобы оценить их взаимосвязь с онкологией, нужно несколько лет наблюдения, не меньше 10 лет. Пока что можно говорить, что курение электронных сигарет и развитие рака — это совпадение, но это однозначно плохая тенденция, — уточнил онколог.

По его словам, рак «молодеет» во всех отношениях, и во многом это обусловлено особенностями образа жизни современного человека, его генетическими особенностями.

Люди быстро привыкают к порокам — «вредно, но вкусно». А вопрос пользы они обходят стороной. Есть целый комплекс причин, которые усугубляют ситуацию и приводят к тому, что риск развития онкологических заболеваний растет, — рассказал собеседник «ВМ».

Плоскоклеточный рак гортани может быть спровоцирован не только курением, но и обычным дыханием. Его максимальная концентрация идет на слизистую. При вдохе человек может вдохнуть бактерии, которые оседают на слизистой.

Организм запоминает все антигены и начинает вырабатывать иммунитет по отношению к ним. Если человек ослаблен, то есть целая группа опухолевых тканей, которая развивается именно в зоне слизистой и верхних дыхательных путей, — сообщил Черемушкин.

