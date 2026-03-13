Почему полезных для почек трав не существует

Полезных для почек трав на самом деле не существует, рассказал «Газете.Ru» главный нефролог Москвы, профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко.

«К народной медицине надо относиться очень внимательно, потому что идеально чистой травы не существует — никто не знает, где ее собрали, где она росла. И что бы вам ни говорили, эта трава могла расти где-то недалеко от Московской кольцевой автодороги. Трава впитывает в себя не только полезные, но и вредные вещества. Все рассказы про травы, которые улучшают работу почек, — неправда», — заявил специалист.

По его словам, даже лист брусники, который является общепризнанным антисептиком в борьбе с мочевой инфекции, нельзя принимать дольше 10 дней.