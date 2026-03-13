Гериатр назвал возраст, когда россияне резко «ломаются»

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью РИА Новости обозначила возрастные рубежи, на которых россиян поджидают первые серьезные сигналы организма о старении. По словам эксперта, выраженные клинические проявления чаще всего дебютируют после 60 лет, хотя при наличии факторов риска возраст-ассоциированные заболевания могут давать о себе знать и раньше. Формально пожилым возрастом считается именно шестидесятилетие, однако биологический возраст и фактическое состояние здоровья, как подчеркнула Ткачева, могут различаться кардинально.

Наиболее сложный период, по наблюдениям гериатров, наступает после 75–80 лет. В этом возрасте у людей часто формируется полиморбидность — «букет» из нескольких хронических заболеваний одновременно. К ним добавляются гериатрические синдромы: хрупкость (старческая астения), падения, нарушения памяти, снижение слуха и зрения. Именно на этом этапе качество жизни начинает неуклонно снижаться, требуя от человека и его близких особого внимания к здоровью и бытовой безопасности.

Интересно, что выводы российских врачей перекликаются с данными масштабного исследования, проведенного учеными Стэнфордского университета. Анализ 135 тысяч различных молекул и микробов у добровольцев показал, что старение не является линейным процессом. Наибольшие изменения в организме как мужчин, так и женщин происходят резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. Первая волна затрагивает молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом (что объясняет внезапный набор веса и падение энергичности), а вторая — иммунную систему и углеводный обмен.

Врачи сходятся во мнении, что знание этих критических точек позволяет подготовиться к ним заранее. В 40 лет эксперты рекомендуют сделать приоритетом силовые тренировки для поддержания мышечной массы, контроль за сном и отказ от алкоголя. В преддверии 60-летия фокус смещается на поддержание когнитивных функций (чтение, головоломки, новые хобби), тренировку равновесия для предотвращения падений и, при необходимости, обсуждение с врачом гормональной терапии. Как отмечают специалисты, активный образ жизни и правильные привычки способны значительно сгладить эти возрастные «взрывы» и продлить период активного долголетия.

