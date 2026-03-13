Врач предупредил о смертельной опасности привычки курить на ходу

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, почему курить на ходу может быть смертельно опасно. О последствиях этой привычки она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Во время ходьбы, особенно в быстром темпе, организм работает в режиме нагрузки: пульс повышается, дыхание учащается, так как сердцу нужно активнее доставлять кислород. Никотин же включает реакцию мобилизации, из-за чего сосуды сужаются, давление и частота сердечных сокращений стремятся подняться. Возникает неприятное наложение: потребность в кислороде растет из‑за движения, а условия доставки ухудшаются из‑за сосудистого спазма и компонентов дыма», — объяснила врач.

Кроме того, как отметила Бонадыкова, на улице многие люди торопятся, поэтому дышат поверхностно и делают короткие частые затяжки. Некоторые даже задерживают дыхание, чтобы быстрее получить никотин. По словам кардиолога, это приводит к тому, что человек ощущает перебои в ритме сердца.

Врач предупредила, что особенно опасно курить на ходу людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенными сердечно‑сосудистыми событиями, аритмиями, диабетом и выраженным атеросклерозом.