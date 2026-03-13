$79.0791.39

Россиян призвали обзавестись пятью пищевыми привычками для улучшения здоровья

Lenta.ru

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева заявила, что если обзавестись пятью пищевыми привычками, то можно существенно улучшить состояние здоровья. Об этом она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

Врач призвала обзавестись пятью пищевыми привычками для улучшения здоровья
© Global Look Press

Во-первых, Сухарева призвала употреблять овощи во время каждого приема пищи. В идеале они должны занимать половину тарелки, но даже четверти уже будет достаточно. Во-вторых, специалистка посоветовала заменить обычный хлеб на цельнозерновой, поскольку он имеет низкий гликемический индекс и содержит много клетчатки.

В-третьих, она порекомендовала каждый день употреблять горсть орехов или семечек, так как они богаты белком, микроэлементами, витаминами и полезными жирами. Следующей важной привычкой для здоровья является включение в ежедневный рацион хотя бы одного кисломолочного продукта для улучшения микрофлоры кишечника.

Кроме того, Сухарева посоветовала выпивать каждый день по две-три кружки листового зеленого чая, чтобы в организм поступали антиоксиданты. Лучше его употреблять отдельно от еды, чтобы не нарушить всасывание железа, написала она.