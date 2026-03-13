Фитнес после 50 лет: что выбрать

Фитнес после 50 лет является ключевым фактором сохранения качества жизни и профилактики возрастных изменений. О том, какая нагрузка оптимальна для людей старшего возраста, как выбрать подходящий вид занятий и в каких случаях следует воздержаться от тренировок, рассказал "Российской газете" старший инструктор-методист по лечебной физкультуре АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Виды нагрузки и упражнений

С медицинской точки зрения, регулярная активность после 50 лет направлена на поддержание метаболизма, сохранение мышечной массы и когнитивных функций. Для людей этого возраста можно выделить три основных вектора тренировок:

Аэробные нагрузки низкой и средней интенсивности

К таким занятиям относятся скандинавская ходьба, плавание, а также езда на велосипеде. Подобная нагрузка тренирует сердечную мышцу и легкие. "Скандинавская ходьба особенно полезна, так как задействует около 90% мышц и снижает нагрузку на коленные суставы", - отмечает Антонов.

Силовые тренировки

Это работа с собственным весом, легкими гантелями или на тренажерах. Такие тренировки необходимы для борьбы с саркопенией - возрастной потерей мышечной массы, говорит врач. Крепкий мышечный корсет поддерживает позвоночник и суставы.

Упражнения на гибкость и баланс

Сюда относятся занятия йогой, пилатесом или гимнастикой цигун. Такие упражнения помогают сохранять подвижность суставов и координацию движений, что значительно снижает риск падений и бытовых травм.

Показания к занятиям и эффект от тренировок

Физическая активность после 50 лет напрямую влияет на замедление процессов биологического старения, говорит Антонов. "Она помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет костную ткань, что крайне важно для профилактики остеопороза", - говорит врач.

Регулярные тренировки, по словам эксперта, способствуют выработке эндорфинов, улучшая эмоциональный фон и качество сна. На клеточном уровне активность помогает поддерживать длину теломер, что ассоциируется с увеличением продолжительности жизни.

"Основным показанием к фитнесу после 50 является желание сохранить мобильность и предотвратить хронические заболевания. Занятия показаны при начальной стадии гипертонии, артрозах вне обострения, избыточном весе и сахарном диабете 2 типа", - отмечает Антонов.

Противопоказания

К абсолютным противопоказаниям для занятий фитнесом после 50 лет относятся:

острые инфекционные заболевания,

недавние инфаркты или инсульты (до окончания периода реабилитации),

тяжелые формы сердечной недостаточности,

злокачественные новообразования в активной фазе.

К относительным противопоказаниям также относятся:

грыжи позвоночника,

тяжелые нарушения зрения,

выраженная аритмия.

В этих случаях требуется строго индивидуальный подбор упражнений под контролем специалиста.

Рекомендации для людей старше 70 лет

"В возрасте старше 70 лет основной акцент смещается на сохранение бытовой автономности, - говорит Антонов. - Я рекомендую делать упор на упражнения для голеностопа, развитие мелкой моторики и тренировку вестибулярного аппарата даже в домашних условиях".

Он также напомнил, что родственники могут играть важную роль в поддержке здоровья близких. Помощь может заключаться в организации совместных прогулок на свежем воздухе, которые заменяют полноценную тренировку.