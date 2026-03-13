Фитнес после 50 лет: что выбрать

Фитнес 50+. Что выбрать: плавание, гантели или йогу?
Фитнес после 50 лет является ключевым фактором сохранения качества жизни и профилактики возрастных изменений. О том, какая нагрузка оптимальна для людей старшего возраста, как выбрать подходящий вид занятий и в каких случаях следует воздержаться от тренировок, рассказал "Российской газете" старший инструктор-методист по лечебной физкультуре АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.
Виды нагрузки и упражнений
С медицинской точки зрения, регулярная активность после 50 лет направлена на поддержание метаболизма, сохранение мышечной массы и когнитивных функций. Для людей этого возраста можно выделить три основных вектора тренировок:
Аэробные нагрузки низкой и средней интенсивности
К таким занятиям относятся скандинавская ходьба, плавание, а также езда на велосипеде. Подобная нагрузка тренирует сердечную мышцу и легкие. "Скандинавская ходьба особенно полезна, так как задействует около 90% мышц и снижает нагрузку на коленные суставы", - отмечает Антонов.
Силовые тренировки
Это работа с собственным весом, легкими гантелями или на тренажерах. Такие тренировки необходимы для борьбы с саркопенией - возрастной потерей мышечной массы, говорит врач. Крепкий мышечный корсет поддерживает позвоночник и суставы.
Упражнения на гибкость и баланс
Сюда относятся занятия йогой, пилатесом или гимнастикой цигун. Такие упражнения помогают сохранять подвижность суставов и координацию движений, что значительно снижает риск падений и бытовых травм.
Показания к занятиям и эффект от тренировок
Физическая активность после 50 лет напрямую влияет на замедление процессов биологического старения, говорит Антонов. "Она помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет костную ткань, что крайне важно для профилактики остеопороза", - говорит врач.
Регулярные тренировки, по словам эксперта, способствуют выработке эндорфинов, улучшая эмоциональный фон и качество сна. На клеточном уровне активность помогает поддерживать длину теломер, что ассоциируется с увеличением продолжительности жизни.
"Основным показанием к фитнесу после 50 является желание сохранить мобильность и предотвратить хронические заболевания. Занятия показаны при начальной стадии гипертонии, артрозах вне обострения, избыточном весе и сахарном диабете 2 типа", - отмечает Антонов.
Противопоказания
К абсолютным противопоказаниям для занятий фитнесом после 50 лет относятся:
- острые инфекционные заболевания,
- недавние инфаркты или инсульты (до окончания периода реабилитации),
- тяжелые формы сердечной недостаточности,
- злокачественные новообразования в активной фазе.
К относительным противопоказаниям также относятся:
- грыжи позвоночника,
- тяжелые нарушения зрения,
- выраженная аритмия.
В этих случаях требуется строго индивидуальный подбор упражнений под контролем специалиста.
Рекомендации для людей старше 70 лет
"В возрасте старше 70 лет основной акцент смещается на сохранение бытовой автономности, - говорит Антонов. - Я рекомендую делать упор на упражнения для голеностопа, развитие мелкой моторики и тренировку вестибулярного аппарата даже в домашних условиях".
Он также напомнил, что родственники могут играть важную роль в поддержке здоровья близких. Помощь может заключаться в организации совместных прогулок на свежем воздухе, которые заменяют полноценную тренировку.
"Важно следить за удобством обуви и безопасностью пространства в доме, чтобы исключить падения. Моральная поддержка, покупка простого инвентаря - например, эспандеров или коврика, и контроль за регулярностью умеренных нагрузок помогают пожилым людям дольше оставаться бодрыми и независимыми", - заключил врач.