Не только хурма: какие продукты могут привести к образованию безоара в желудке

В Бурятии женщина чуть не погибла из-за хурмы. Спустя два месяца после употребления плода пострадавшая попала на операционный стол с острой кишечной непроходимостью — танины из хурмы слиплись в плотный комок, который заблокировал пищеварительный тракт. Чем грозит чрезмерное употребление хурмы, какая дневная норма для этой ягоды и какие продукты также способны образовать безоар в желудке — в материале «Вечерней Москвы».

Эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев отметил, что самым опасным осложнением, которое может спровоцировать хурма, является пищевой камень.

Безоар образуется за счет дубильных свойств продукта. Является серьезной патологией, которая может привести к летальному исходу, — предупредил специалист.

По словам диетолога Нурии Диановой, фитобезоар в желудке после поедания хурмы образуется из-за волокон, которые надолго дают чувство сытости, но также они долго не покидают желудочно-кишечный тракт.

Лучше есть хурму не каждый день, а один–два раза в неделю, пока идет сезон. И не нужно пытаться сидеть на диете, состоящей только из хурмы. А за разгрузочный день на этом фрукте можно поплатиться здоровьем, — подчеркнула диетолог.

Кроме того, эту ягоду опасно включать в рацион людям, у которых наблюдается склонность к запорам, и при выраженном обострении геморроя, подчеркнула врач:

Хурма способствует замедлению кишечной деятельности, что осложняет течение этих заболеваний или приводит к их рецидивам.

Также, по словам диетолога, рекомендуется снизить количество потребления хурмы при индивидуальной непереносимости и аллергических реакциях. Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые содержат меньше 50 килокалорий на 100 грамм продукта.

Хурма содержит чуть большее значение: 67 ккал на 100 граммов, поэтому лучше ограничить потребление до одного плода в день, — порекомендовала диетолог.

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов, в свою очередь, отметил, что к возникновению безоара также могут привести тапиоковые шарики из напитка бабл-ти. Они формируются в комки и приводят к развитию кишечной непроходимости.

Это могут быть фитобезоары, которые состоят из неперевариваемых частей фруктов, например, клетчатки. Фитобезоары часто возникают при злоупотреблении хурмой. Их можно растворить при помощи кока-колы — именно эта газировка, в отличие от других ее видов от иных производителей, способна это сделать, — рассказал специалист.

Кроме того, существует ряд факторов, сочетание которых может привести к развитию у человека предрасположенности к безоарам, предупредил гастроэнтеролог.

Это факторы, которые могут способствовать образованию плотных скоплений неперевариваемых веществ. В их числе — заболевания желудка, перенесенные на нем операции, нарушения питания и системные заболевания, такие как сахарный диабет, — заключил Харлов.

