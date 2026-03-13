Почему сон важнее витаминов и дорогого крема

Международный день сна ежегодно отмечается 13 марта. Праздник напоминает о важности полноценного отдыха для здоровья организма. Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина рассказала, как хронический недосып крадет молодость и красоту.

Она объяснила, что регулярный дефицит сна провоцирует повышение уровня кортизола — гормона стресса, способствующего воспалительным процессам и снижению синтеза коллагена. Это приводит к ухудшению состояния кожи, ее сухости, а также к утрате эластичности и появлению признаков раннего старения.

Кроме того, отсутствие качественного сна нарушает циклическое обновление клеток кожи и структуру волосяных луковиц, вызывая увеличение количества выпавших волос и ухудшение качества оставшихся.

Для поддержания молодости и красоты врач посоветовала спать не менее 7–9 часов каждую ночь, соблюдать строгий график отхода ко сну и пробуждения, избегать гаджетов вечером и обеспечить полную темноту в комнате для лучшего восстановления организма ночью.

— Ни один крем не компенсирует хронический дефицит сна. Сон — это физиологическая «процедура омоложения», которая влияет и на плотность кожи, и на ее цвет, и на качество волос, — заключила Кондрахина в беседе с Life.ru.

