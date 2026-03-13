Диетолог оценила способность сахарозаменителей помочь сбросить вес

Диетолог Наталья Мизинова заявила, что переход на сахарозаменители сам по себе не ведет к похудению.

По словам врача в разговоре с NEWS.ru, замена сахара на подсластители не помогает заметно сократить калорийность сладких блюд. Если человек выбирает такие продукты только ради того, чтобы и дальше без ограничений есть сладкое, пользы в этом нет. На массе тела это, как правило, не скажется, потому что общая калорийность остается примерно той же.

Мизинова уточнила, что в случае с инсулинорезистентностью или диабетом второго типа важно смотреть не только на наличие сахарозаменителя, но и на сам продукт. Если это, к примеру, торт, то углеводы организм все равно получит. Поэтому, подчеркнула специалист, в такой ситуации необходимо контролировать уровень сахара в крови.