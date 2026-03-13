Растворимый кофе станет полезнее

Хорошая новость для тех, кто не представляет утра без чашки кофе, но хотел бы получить от любимого напитка еще больше пользы. Ученые из ФИЦ питания и биотехнологии разработали необычный растворимый кофе - он обогащен натуральными веществами, которые помогают организму легче переносить стрессы, тяжелую работу и суровый климат. Об этом "Российской газете" рассказали создатели напитка.

Все мы знаем, что кофеин бодрит, прогоняет сонливость, помогает сосредоточиться и повышает работоспособность. Но исследователи ФИЦ питания пошли дальше и решили добавить в привычный напиток так называемые адаптогены - природные компоненты, которые повышают выносливость и защитные силы организма.

Что это за добавки? Многие из них давно известны и их свойства хорошо изучены. Это, например, экстракты лимонника, родиолы розовой (ее еще называют "золотым корнем") и элеутерококка. Эти растения давно применяют в народной медицине, и теперь их полезные свойства объединили с любимым миллионами напитком.

"Биологически активные вещества с адаптогенным действием помогают человеку приспособиться к изменяющимся условиям жизни, укрепляют его организм и способствуют скорейшему восстановлению при стрессовых ситуациях, неблагоприятных условиях жизнедеятельности, при тяжелых физических нагрузках и переутомлениях", - рассказал директор Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Алексей Камбаров.

Интересно, что изначально такой кофе создавали для жителей Крайнего Севера - вахтовиков, геологов и тех, кто работает в экстремальных условиях. На Севере организму приходится тяжело, и ему часто не хватает витаминов и сил. Но, как отмечают ученые, такой напиток будет полезен абсолютно всем. Ведь стресс, усталость и дефицит полезных веществ знакомы большинству жителей больших городов.