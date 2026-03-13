Растворимый кофе станет полезнее

Ученые обогатили растворимый кофе полезными добавками
Хорошая новость для тех, кто не представляет утра без чашки кофе, но хотел бы получить от любимого напитка еще больше пользы. Ученые из ФИЦ питания и биотехнологии разработали необычный растворимый кофе - он обогащен натуральными веществами, которые помогают организму легче переносить стрессы, тяжелую работу и суровый климат. Об этом "Российской газете" рассказали создатели напитка.
Все мы знаем, что кофеин бодрит, прогоняет сонливость, помогает сосредоточиться и повышает работоспособность. Но исследователи ФИЦ питания пошли дальше и решили добавить в привычный напиток так называемые адаптогены - природные компоненты, которые повышают выносливость и защитные силы организма.
Что это за добавки? Многие из них давно известны и их свойства хорошо изучены. Это, например, экстракты лимонника, родиолы розовой (ее еще называют "золотым корнем") и элеутерококка. Эти растения давно применяют в народной медицине, и теперь их полезные свойства объединили с любимым миллионами напитком.
"Биологически активные вещества с адаптогенным действием помогают человеку приспособиться к изменяющимся условиям жизни, укрепляют его организм и способствуют скорейшему восстановлению при стрессовых ситуациях, неблагоприятных условиях жизнедеятельности, при тяжелых физических нагрузках и переутомлениях", - рассказал директор Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Алексей Камбаров.
Интересно, что изначально такой кофе создавали для жителей Крайнего Севера - вахтовиков, геологов и тех, кто работает в экстремальных условиях. На Севере организму приходится тяжело, и ему часто не хватает витаминов и сил. Но, как отмечают ученые, такой напиток будет полезен абсолютно всем. Ведь стресс, усталость и дефицит полезных веществ знакомы большинству жителей больших городов.