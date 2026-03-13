Врач-невролог Наталья Степаненко рассказала в беседе с «Чемпионатом», полезен ли белый шум для взрослых. Белый шум — это равномерный звуковой спектр, имитирующий фоновые шумы внутриутробной жизни (шум крови в сосудах плаценты, дыхание матери). Он маскирует резкие звуки, помогая новорождённым засыпать. Но важно применять его грамотно, чтобы избежать вреда.

«Белый шум активирует парасимпатическую нервную систему, снижая уровень кортизола (гормона стресса). В утробе плод слышит постоянный гул 70–90 дБ — это успокаивает ЦНС новорождённого. Исследования показывают, что 80% детей засыпают на 5-10 мин быстрее под шум, сон становится на 20-30% спокойнее. Эффект заметен с рождения до 6-12 месяцев, когда формируется цикл сна», — сказала эксперт.

Взрослые также могут использовать белый шум при инсомнии, храпе, тревоге. Он блокирует внешние раздражители, продлевая глубокий сон (REM-фаза). Исследования подтверждают, что белый шум значительно улучшает качество сна. Это особенно важно для родителей с новорождёнными.

Рекомендуется устанавливать громкость на уровне 50-60 дБ (разговорный шёпот) и включать за 30-60 мин до сна и на всю ночь, но не более 10-12 часов в сутки.