Врач назвал еду, опаснее сахара и жареного

От врачей часто можно слышать, что полуфабрикаты и обработанная пища крайне вредны. Лучше съесть что-то домашнее, пусть даже в жареном виде. Ситуацию объяснил кандидат медицинских наук гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

"Многие люди уверены, что не едят такое. Но зачастую оказывается, что полуфабрикаты или обработанные продукты везде. Однако не все они одинаково вредны, а некоторые и полезны, например, консервированный нут, замороженные овощи или цельнозерновой хлеб. Все это обработанные продукты, но сохранившие питательную ценность", - отметил Сергей Вялов.

Врач объяснил, что остерегаться нужно ультрапереработанных продуктов. Это, например, сладкая газировка, сладкие хлопья, магазинное печенье и готовые продукты из заморозки, которые надо только разогреть.

"В качестве обработки здесь присутствуют многокомпонентные промышленные составы. Та же газировка или чипсы настолько обработаны, что их с первоначальными продуктами уже никак не соотнести. Они содержат ингредиенты, которые даже не встречаются на домашней кухне", - пояснил гастроэнтеролог на своем канале в YouTube.

По словам врача, такая еда "нарушает естественный сигнал сытости" - контроль в потреблении теряется из-за добавок в ультрапереработанную пищу, в итоге мы съедаем на 500 калорий больше, чем нам нужно.

"Кроме того, выяснилось, что такая пища изменяет микрофлору в кишечнике. Уменьшается разнообразие полезных бактерий - было сто видов, стало 10. Увеличивается также проницаемость кишечной стенки (иногда мы говорим "дырявый кишечник"), что приводит к системному воспалению. Так, эмульгаторы из обработанных продуктов размывают оболочку кишечника, и проницаемость становится больше", - объяснил специалист.

Он также отметил, что три порции ультрапереработанных продуктов в день удваивают вероятность сокращения теломер.