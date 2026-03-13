Нутрициолог назвала недорогие продукты на замену свежим овощам

В холодное время года россияне испытывают дефицит витаминов и сталкиваются с дороговизной овощей и фруктов. Чем заменять продукты, необходимые для здоровья, в такой ситуации?

«Заменить дорогие свежие помидоры, перцы и зелень можно на квашеную капусту — настоящий суперфуд, источник витамина С, пробиотиков и клетчатки. В ней больше витамина С, чем в лимоне, а квашение сохраняет все полезные свойства. Свеклу, морковь, репу, тыкву, корень сельдерея — они отлично хранятся всю зиму, богаты клетчаткой, антиоксидантами и бета-каротином. Из них можно готовить салаты, супы, запеканки. Замороженные овощи (брокколи, цветная капуста, зеленый горошек, стручковая фасоль) — по полезности не уступают свежим, а стоят значительно дешевле», - сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог, специалист по функциональному питанию Анна Казьмина.

Лук, чеснок, хрен — природные антисептики, поддерживают иммунитет и добавляют вкус блюдам, отметила также она. Яблоки поздних сортов — доступный источник пектина и витаминов.

Орехи и семена также играют большую роль для здоровья.

«Дорогие кедровые, бразильские, кешью заменяем на семена подсолнечника и тыквы — недорогой источник витамина Е, цинка, магния и полезных жиров. Главное — есть сырыми (не жареными и несолеными, не забывайте предварительно помыть). Грецкие орехи — самые доступные из орехов, богаты омега-3 и антиоксидантами. Льняное семя и семена чиа (можно купить в аптеке или магазине здорового питания) — источник омега-3 и клетчатки. Перемалывать и добавлять в каши, йогурты, выпечку. Кунжут — богат кальцием», - рассказала нутрициолог.

Злаки и бобовые также можно найти подешевле.

«Гречка — наш национальный суперфуд, богата железом, магнием, рутином. Овсянка (цельнозерновая, не быстрого приготовления) — источник бета-глюканов, снижающих холестерин. Перловка, ячневая крупа, пшено — забытые, но очень полезные крупы. Чечевица, нут, горох, фасоль — доступный растительный белок и клетчатка (предварительно замоченные для лучшего усвоения). Зимой можно использовать сухие или консервированные (промывать от рассола)», - сообщила нутрициолог.

Молочные продукты

Вместо дорогих сыров можно использовать: творог (лучше 5–9% жирности) — источник кальция и белка, кефир, натуральный йогурт — пробиотики для кишечника, нежирная сметана для заправки супов и салатов — вместо майонеза.

Специи и травы

«Используйте укроп, петрушку (можно заморозить с лета), зеленый лук, чеснок, хрен, листья смородины и малины для чая. Из сухих специй: куркума, кориандр, тмин, паприка — они не только улучшают вкус, но и обладают противовоспалительными свойствами», - резюмировала нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», последние результаты крупного научного исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может значительно снизить риск инсульта у женщин.