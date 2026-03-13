В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть

Первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, у части граждан возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет. Зачастую это происходит при наличии факторов риска.

Ткачева добавила, что в возрасте 75-80 лет у россиян может сформироваться полиморбидность — наличие двух и более хронических заболеваний.

«Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного», — добавила гериатр.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что внутренние проблемы, которые происходят на клеточном уровне, заставляют кожу преждевременно стареть. По ее словам, в организме постоянно происходит процесс, когда одни клетки разрушаются и заменяются другими. С возрастом при этом появляются стареющие, сенесцентные клетки, которые «фальшивят» и затрагивают остальные.

