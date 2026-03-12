Найден простой способ улучшить качество сна

Сочетание физических тренировок и консультаций по здоровому сну может заметно улучшить качество сна и состояние здоровья у молодых женщин. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние изменения образа жизни на сон и метаболические показатели. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 112 женщин в возрасте от 18 до 30 лет, ведущих малоподвижный образ жизни и испытывающих проблемы со сном. Участниц разделили на четыре группы: одна выполняла высокоинтенсивные тренировки, другая получала рекомендации по здоровому сну через специальное приложение, третья сочетала оба подхода, а четвертая не меняла привычный образ жизни.

Оказалось, что наилучшие результаты показала комбинация тренировок и выполнения рекомендаций по улучшению сна. Участницы этой группы проводили больше времени в фазе реального сна — примерно на 5,6 процента больше, а также на 30 минут меньше бодрствовали ночью и реже просыпались. При этом регулярные тренировки улучшали и показатели здоровья: у женщин уменьшилась окружность талии и улучшились уровни холестерина и триглицеридов.

Авторы отмечают, что сочетание физической активности и рекомендаций по режиму сна может давать синергетический эффект — оба подхода усиливают действие друг друга. По мнению исследователей, такие простые изменения образа жизни могут стать эффективным способом профилактики бессонницы и связанных с ней сердечно-метаболических нарушений.

Ранее ученые выяснили, что свежие фрукты, овощи и молочные продукты улучшают качество сна.