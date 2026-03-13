Врач объяснил, как неудобная обувь убивает спину

Ношение неудобной обуви может стать причиной хронических болей в спине. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник» Михаил Болотников.

По словам специалиста, и обувь на плоской подошве, и модели на высоком каблуке нарушают естественную биомеханику походки. Они не обеспечивают должной поддержки свода стопы и смещают центр тяжести тела. Это создаёт цепную реакцию: перегружаются голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, а следом за ними — поясничный отдел позвоночника.

«Возникают компенсаторные изменения в походке, мышцы спины и таза перенапрягаются, что усиливает боли в пояснице», — объясняет Болотников.

Чтобы избежать проблем, врач рекомендует выбирать обувь с хорошей амортизацией, наличием супинатора и устойчивым каблуком высотой не более четырёх сантиметров. Именно такая обувь позволяет равномерно распределять нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сохранять здоровье позвоночника.