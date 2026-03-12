Как обезопасить себя от покупки контрафактного БАДа

Сегодня стоит приобретать БАДы только через аптеки, поскольку это исключает риск приобретения контрафакта, заявила в беседе с НСН директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.

В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные биологически активные добавки, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Полянская допустила, что порядок на рынке БАДов позволит навести только общая маркировка.

«Могу подтвердить, что на рынке БАДов происходят безобразие. Сайты блокируются в таких количествах, но на следующий день их появляется в разы больше. Поэтому в настоящий момент у нас самая большая надежда –маркировка, которая позволит очистить рынок по принципу с лекарственными средствами. Мы сегодня каждую коробочку можем проверить, понять, откуда она, насколько она легальна. Если она в системе маркировки, значит это легальный продукт и проверенный. По этому же принципу будет и с БАДами. Сейчас система маркировки активно внедряется. Приобретая БАДы, можно будет проверить и получить всю информацию», - сказала она.

По словам собеседницы НСН, при необходимости БАДы сегодня стоит покупать в аптеке, а не на сайтах и маркетплейсах.

«Пожалуйста, не покупайте БАДы на маркетплейсах. Там вообще караул. На маркетплейсах никто ни за что не отвечает, ни о какой проверки речи нет. У них просто нет таких полномочий, им это не нужно. Их задача продать как можно больше. Сайтам тоже доверять не стоит, лучше покупать БАДы в привычных местах. Что касается аптечных сетей, здесь огромное количество надзорных органов. Фальсификатов в аптеке быть не может, поэтому лучше обращаться туда», - объяснила Полянская.

С 1 марта 2026 года в России расширили перечень БАДов, подлежащих маркировке. Среди новых категорий – жиры печени рыб, включая рыбий жир, также ферменты и ферментные препараты. При вводе товара в оборот система теперь будет автоматически сверяться с Единым реестром свидетельств о госрегистрации (СГР). Система заблокирует покупку, если свидетельство на товар имеет статус, отличный от «действует», напоминает «Радиоточка НСН».