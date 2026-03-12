Может ли маникюр привести к ампутации и ВИЧ

Допускать порезы во время маникюра или педикюра опасно, потому что даже самые маленькие из них могут стать входными воротами для инфекции, рассказала «Ленте.ру» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По его словам, во время процедуры инструменты часто контактируют с водой, кожей и микробами, что повышает риск попадания в ранки бактерий, грибков и даже вирусов. Лялина объяснила, что при попадании инфекции развиваются быстро воспаление и гнойные процессы. При «мокром» маникюре и педикюре небольшие раны при постоянном контакте с водой и химическими средствами заживают хуже, что может впоследствии привести к хроническому воспалению, добавила эксперт.

«В редких, но запущенных случаях гнойный процесс способен распространиться, вызывая сепсис (заражение крови), воспаление сухожилий, поражение костей (фаланг), некроз, вплоть до ампутации. Через порезы также можно заразиться вирусами гепатита B и C, ВИЧ и другими опасными инфекциями, особенно если инструменты не стерильны», — предупредила Лялина.

Биолог напомнила, что лучше избегать травм и доверять процедуру только профессионалам с качественной тройной стерилизацией инструментов.