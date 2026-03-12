Доктор предупредил о последствиях неправильно установленных брекетов

Доктор медицинских наук, главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова рассказала, какие проблемы могут возникнуть, если неправильно установить брекеты. Об опасных последствиях процедуры она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

© РИА Новости

«Осложнение в виде потери зуба может возникнуть, если при составлении лечения врач не учитывает толщину и структуру костной ткани челюсти человека. Чаще всего эта проблема встречается при неправильном прорезывании клыков», — заявила Дмитрова.

Также, по словам врача, привести к опасным последствиям могут ошибки, допущенные при расчете клинической ситуации. Например, если у человека скученные зубы, перед установкой брекетов надо удалить зубы мудрости или премоляры. Это необходимо, чтобы освободить место под выровненные зубы. Если же этого не сделать, места в зубном ряду может не хватить, объяснила стоматолог.

Доктор добавила, что опасно преждевременно снимать брекеты. Подобная ошибка, по словам Дмитровой, грозит сложными деформациями зубного ряда и, как следствие, развитием патологий височно-нижнечелюстного сустава, головными болями и нарушениями сна.

