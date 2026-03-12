Иммунитет, ЖКТ и нервная система: почему стоит регулярно есть ананас

Всемирный день ананаса отмечается 12 марта. Этот фрукт содержит большое количество витамина С и вещество под названием бромелайн, помогающее при коронавирусных осложнениях, напомнили врачи. Что можно приготовить с фруктом, как его выбрать и сколько его можно есть, расскажет Москва 24.

Бутерброды и пирог с ананасом

Фото: m24.ru

Ананас является одним из символов Гавайев, поэтому часто блюда и напитки с этим фруктом в составе называют гавайскими. Именно в этом регионе выращивают самое большое количество экзотических плодов, а в 1970 году на острове вывели уникальный сорт, который считается самым вкусным, – Den Monte Gold. Впервые его попробовали 12 марта.

В Сети есть немало рецептов с этим ингредиентом. Например, бутерброды с ананасом, ветчиной и сыром, которые также называют экспресс-вариантом гавайской пиццы. Для этого понадобится 200 граммов полутвердого сыра, 100 граммов ананаса в сиропе, по восемь кусков хлеба и ветчины, горчица и базилик.

В начале нужно слить сироп из банки с ананасами и нарезать их кусочками. Затем натереть сыр на терке и подготовить листья базилика, выстелить противень бумагой для выпечки и разогреть духовку до 180 градусов. После этого куски хлеба надо выложить на противень, намазать тонким слоем горчицы, положить на каждый по ломтику ветчины, затем ананас и посыпать рубленым базиликом, а сверху равномерно распределить тертый сыр. Бутерброды нужно запекать при средней температуре примерно 15 минут и подавать горячими, украсив целыми листьями базилика.

Для салата с ананасами и кальмарами понадобится по 300 граммов тушки кальмаров и свежих огурцов, а также четыре кольца ананаса, 150 граммов консервированной кукурузы, два отварных яйца, 100 граммов майонеза, 50 граммов твердого сыра, укроп, соль и черный перец.

Кальмары нужно отварить в подсоленной воде около минуты, а затем нарезать тонкой соломкой, порезать огурцы небольшими кубиками, а сыр натереть на крупной терке. Кукурузу откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, укроп мелко нашинковать, а отварные яйца натереть на крупной терке. Сами ананасы нарезать маленькими ломтиками.

Все ингредиенты нужно смешать в глубокой миске, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом.

В свою очередь, для начинки ананасового тарта татен понадобится по 50 граммов тростникового сахара, сливочного масла и консервированного ананаса, восемь штук консервированной вишни. Для теста нужно 140 граммов сливочного масла, 110 граммов сахара, 3 яйца, 140 граммов муки, три столовые ложки ананасового сока или сиропа, соль и разрыхлитель теста.

В сотейнике нужно растопить сливочное масло, добавить коричневый сахар и томить на медленном огне до его полного растворения – это будет карамель. В отдельной миске замешать тесто: взбить сливочное масло с сахаром и яйцами, добавить щепотку соли и немного лимонного сока, затем просеять туда муку с разрыхлителем и влить ананасовый сироп.

Затем в герметичную форму для выпечки нужно перелить карамель, выложить ананасы и вишню и залить тестом. Выпекать при 180 градусах 40–45 минут. После остывания пирог нужно перевернуть на тарелку карамельной стороной вверх.

Поддерживает иммунитет и помогает ЖКТ

Фото: m24.ru

Ананас содержит уникальный растительный фермент бромелайн, который участвует в процессе переваривания и усвоения белков. Он также разрушает патологические белки (неправильной структуры), в том числе их спайки, которые могли образоваться после перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал Москве 24 эндокринолог-диетолог Антон Поляков.

"Кроме того, ананасы содержат большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы, поддерживает надпочечники и участвует в синтезе коллагена в соединительной ткани. Также он необходим для нормального усвоения железа".

В ананасе содержится марганец, который поддерживает нервную систему, соединительную и костную ткани. К тому же фрукт содержит клетчатку, полезную для моторики желудочно-кишечного тракта и "подкармливающую" микрофлору кишечника, отметил эксперт.

В целом ананасы подходят для ежедневного употребления людям с нормальной переносимостью: оптимально съедать около 300 граммов. При этом фрукт полезен полностью: не нужно отказываться от сердцевины, содержащей бромелайн в большом количестве, добавил врач.

В свою очередь, при выборе ананаса важно обращать внимание на цвет кожуры: спелый должен быть желтым или оранжевым, но не полностью зеленым. Также нужно опасаться плесени и кислого запаха, посоветовал диетолог.

Однако интегративный нутрициолог Юлия Шарапова добавила, что злоупотребление ананасом может привести к негативным последствиям.

"Фрукт содержит большое количество достаточно агрессивной кислоты. Она раздражает стенки желудка и полость рта".

Предпочтение лучше отдать свежему или замороженному ананасу: вариант в сиропе и сок из этого фрукта менее полезны из-за высокого содержания сахара и меньшего количества витаминов в составе, добавила нутрициолог.

Это аллергенный продукт, поэтому перед его употреблением нужно попробовать небольшой кусок, чтобы исключить раздражение, рекомендовала Шарапова. Фрукт полностью противопоказан при индивидуальной непереносимости, желудочно-кишечных заболеваниях в стадии обострения, гастрите, эрозиях и язве. Кроме того, людям с инсулинорезистентностью, которым важно контролировать сахар в крови, стоит употреблять лакомство с осторожностью, заключила нутрициолог.