Названы простые способы избавить сердце от проблем

Снизить вероятность инсультов и инфарктов, а также других заболеваний сердца, не слишком сложно, рассказала врач-кардиолог Анастасия Поскакалова.

«Для профилактики развития инфаркта и инсульта необходимо поддерживать физическую активность — 150 минут аэробной активности и две силовые тренировки в неделю. Следует питаться сбалансировано и разнообразно, с включением необходимых белков, полезных жиров, медленных углеводов и различных макро- и микроэлементов», — говорит она в интервью РИА Новости.

Поскакалова рекомендует налегать на рыбу, овощи и фрукты. При этом стоит отказаться от алкоголя и курения, почаще проходить медосмотры.

