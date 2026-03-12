Почему медики и йоги советуют начинать день с горячей воды

Многие относятся к советам про теплую воду скептически. Ну какая разница, что пить с утра, главное — пить. Давайте разберемся по-простому, без заумных терминов.

Первое и главное — пищеварение. Представьте, что ваш желудок с утра спит. Холодная вода для него как ушат ледяной воды на голову — шок, спазм, сосуды сужаются. А теплая работает как мягкое «включение». Она запускает перистальтику, помогает кишечнику проснуться и подготовиться к завтраку, отмечает канал «Клиника Доктора Длина».

Ночью организм теряет влагу, и с утра кровь густая. Густая кровь — это нагрузка на сердце и риск тромбов. Сердцу приходится качать эту густую субстанцию с удвоенной силой. Теплая вода работает как естественный разжижитель. Она делает кровь более текучей, улучшает кровообращение, и мозг получает больше кислорода. Отсюда и ясность ума с утра, и бодрость без кофе.

Кстати, про обмен веществ. Научных данных о разгоне метаболизма на 30% мало, но по ощущениям бодрости прибавляется. Если вы следите за весом, теплая вода утром — реальный помощник. Холодная, кстати, наоборот тормозит пищеварение. Организм тратит энергию на то, чтобы ее согреть, а не на переработку завтрака.

Кстати, кожа первой реагирует на нехватку влаги — никакой крем не спасет, если внутри «пустыня». Теплая вода усваивается лучше холодной, увлажняет клетки изнутри, и морщины появляются позже. Косметологи в курсе.

Важный момент: вода должна быть именно теплой, градусов 37–40, как тело. Кипяток обжигает слизистую, вредит желудку, может обострить гастрит. А комфортная теплая вода, наоборот, мягко стимулирует отток желчи, не дает ей застаиваться, а это профилактика камней в желчном пузыре. Пить лучше за полчаса до еды, стакан или полтора. Не залпом, а мелкими глотками.