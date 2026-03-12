$79.0791.94

Назван вес, который можно сбросить без вреда для здоровья

Свободная пресса

Худеть к лету нужно постепенно, чтобы не вызвать большие проблемы со здоровьем, уверена врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

© Global Look Press

«Идея "похудеть к лету", конечно, классная, мотивация невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму "наели" 2-3 лишних размера, то сбрасывать по 3-4 килограмма в месяц – безопасно. Если больше – вес, к сожалению, вернется», – рассказала она РИА Новости.

Врач советует для похудения одновременно применять правильное питание и увеличение физической нагрузки.

