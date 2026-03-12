Диетолог раскрыла секреты красоты кожи

Врач Соломатина объяснила, какие продукты помогают коже сиять красотой и оставаться упругой.

Красивая и здоровая кожа – это не только заслуга грамотного ухода, но и результат сбалансированного рациона. Всё, что мы едим, отражается на её состоянии. А кремы и другие уходовые средства, как отмечают специалисты, играют скорее вспомогательную роль.

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Радио 1" рассказала о важной детали и так называемом "невидимом фронте" питания, который помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии.

– Витамин А работает на обновление, цинк – при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты "невидимого фронта", и поэтому часто кремы не работают – потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства, – отметила эксперт.

По словам диетолога, ради здоровой кожи вовсе не нужно без конца принимать добавки. Гораздо полезнее каждый день собирать "разноцветную тарелку". В ней должен быть белок – курица или рыба, например, селедка. Также тарелка должна содержать "защиту" для кожи – овощи разных цветов, а для упругости – старый добрый холодец.