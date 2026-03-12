Названа худшая для осанки поза во сне

Привычка спать на животе негативно влияет на осанку, предупредила эксперт по сну Лиза Артис. Худшую позу во сне она назвала, в беседе с изданием Metro.

По словам специалистки, когда человек лежит на животе, он держит шею повернутой в сторону на протяжении всей ночи. Это может вызывать напряжение в шее, боли в спине и ухудшать осанку.

Артис считает, что лучше спать на спине или на боку, так как в этих позах позвоночник находится в более естественном положении. Благодаря этому тело испытывает меньше нагрузки, а мышцы могут полноценно расслабляться.

Эксперт добавила, что, если человек привык спать на животе, уменьшить нагрузку на позвоночник можно, если спать на тонкой подушке или вовсе отказаться от нее. Также она посоветовала подкладывать подушку под таз, чтобы уменьшить давление на спину.