Врач опровергла популярный миф о пользе вина

Нарколог Марина Саунова заявила, что мнение о способности вина снижать уровень холестерина – это заблуждение.

В беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Марина Саунова подчеркнула, что распространенное убеждение, будто вино помогает уменьшить холестерин, не соответствует действительности. По ее словам, при регулярном употреблении этот алкогольный напиток наносит организму больше вреда, чем приносит пользы.

По словам эксперта, если говорить о возможной пользе красного вина, то она допустима только при очень редком и строго умеренном употреблении – например, один бокал в месяц и только при отсутствии противопоказаний, таких как беременность, болезни печени и сердечно-сосудистые заболевания.

– В этом случае антиоксиданты могут снижать окислительный стресс и слегка улучшать липидный профиль крови. Но на практике эффект минимален и не перевешивает риски регулярного употребления, – отметила Саунова.

Она добавила, что даже легкие и фруктовые вина способны негативно сказываться на состоянии желудочно-кишечного тракта, сердца, мозга и эндокринной системы. По словам врача, несмотря на репутацию "безопасных" напитков из-за их натурального происхождения, исследования показывают, что в них содержится высокая концентрация сахара и этанола. Это, как пояснила специалист, усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Исследования, посвященные метаболизму алкоголя и сахара, показывают, что сочетание этанола с легкоусвояемыми углеводами повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени, инсулинорезистентности и ожирения даже при умеренном потреблении. Кроме того, фруктовое вино нередко вызывает более резкий скачок уровня сахара в крови, чем сухое, а это усиливает окислительный стресс и воспалительные реакции в сосудах, заключила Саунова.