Как древний массаж стоп с солью поможет здоровью

Вы когда-нибудь задумывались, что ваши стопы напрямую влияют на лицо? Нет, это не шутка и не фантазии. Просто мы привыкли тратить кучу денег на кремы и сыворотки, пытаясь разгладить морщины и убрать отеки под глазами, а проблема часто кроется гораздо ниже — буквально в наших ногах. Стопы постоянно напряжены, отекают, мы их не расслабляем, а со временем это напряжение начинает ползти вверх по всему телу и добирается до лба. И тогда появляются морщины, нависшие веки, носогубные складки. Звучит странно, но анатомия штука точная.

© ГлагоL

Чтобы помочь себе, не нужно ничего сложного. Достаточно обычной соли и трех минут времени. Соль испокон веков использовали не только в еде, но и для ухода за телом. Ею массировали кожу головы, делали пилинги, а в Древнем Египте, говорят, сама Клеопатра практиковала солевые растирания стоп. Так что метод проверен веками, отмечает канал Healthy.

Почему это работает? Наши стопы — это начало важнейших фасциальных линий, которые тянутся через все тело. Одна из главных — задняя поверхностная линия. Она стартует от подошв, идет вверх по задней поверхности ног, через спину, шею и заканчивается в области затылка. А затылок у нас связан со лбом одной мышцей. Получается цепочка: напряглись стопы — напряжение передалось на затылок — затылок потянул лоб. Итог: морщины на лбу, нависшие веки, отеки вокруг глаз, а потом и носогубка с брылями подтягиваются. Поэтому, работая со стопами, мы реально можем влиять на лицо.

Но это не все. Через стопы мы воздействуем на поясницу и таз. Если стопы зажаты, они неправильно распределяют нагрузку, и со временем начинает болеть спина, особенно в области поясницы. Плюс на стопах огромное количество рефлекторных зон, связанных с пищеварением, плечами, глазами и органами малого таза. Такой массаж полезен всем, особенно тем, кто много сидит на работе.

Как правильно делать? Сначала выбираем соль. Если хотите просто пилинг и смягчить кожу стоп — берите мелкую. Если задача проработать глубоко, добраться до точек — нужна крупная. Смешиваете соль с любым растительным маслом, чтобы получилась консистенция очень густой сметаны, которая не стекает с рук. Наносите смесь на стопы и начинаете активно растирать руками. Нажим должен быть ощутимым, чтобы стопы разогрелись и покраснели. Минимум — три минуты, максимум — пять. Потом просто смываете теплой водой.

Три минуты в день — и вы помогаете своему лицу оставаться молодым, спине расслабляться, а организму в целом работать лучше. Дешево и сердито, никаких волшебных кремов не надо.