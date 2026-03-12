Шесть главных полезных свойств какао

В мире полезных сладостей сплошные ловушки. Сухофрукты, мед, пастила — вроде бы безвредные продукты, а на деле коварные штуки. Они умеют быстро поднимать сахар, разгонять инсулин и раскачивать аппетит так, что потом остановиться невозможно. Только люди с железной волей могут съесть пару фиников и не смести все остальное.

Но побаловать себя чем-то вкусным иногда можно. И тут есть отличные варианты. Сегодня поговорим именно про какао. Потому что это не просто вкусно и поднимает настроение, а еще и безумно полезно. Это концентрированный источник полезных соединений, и из напитка они усваиваются отлично. При этом мы не получаем лишних калорий, как если бы ели жирный шоколад плитками, рассказала нутрициолог Дарья Савельева в своем блоге Nice&Easy.

Производят какао-порошок из бобов, удаляя из них масло. На выходе продукт, богатый клетчаткой, антиоксидантами и кучей питательных веществ. Кстати, если сравнивать с горьким шоколадом, у них много общего. И там, и там полно флавоноидов, которые защищают нас от окислительного стресса. И там, и там есть марганец с магнием — лучшие друзья сердца, мышц, нервов, кожи и волос.

Важно понимать разницу между типами какао. Есть натуральный необработанный порошок. Он кисловатый, горький, терпкий, светлого цвета. В нем максимум антиоксидантов, но он почти не растворяется, его обязательно надо варить. Есть голландский, или алкализованный вариант. Бобы обрабатывают щелочью, чтобы снизить кислотность, цвет становится темным, вкус мягким и богатым. Такое какао варить не нужно, просто залить горячей водой или молоком. Конечно, антиоксидантов чуть больше в светлом нерастворимом порошке, но надо соблюдать баланс пользы и удовольствия. Зачем издеваться над собой ради минимального преимущества?

Еще есть вариант с какао-бобами. Для фанатов всего натурального. В бобах полифенолов очень много, но и жира прилично. Проще говоря, по полезности рейтинг такой: сырые бобы на первом месте, потом необработанный порошок, потом алкализованный, потом горький шоколад без сахара, потом какао-масло, и замыкает темный шоколад от 85%. Молочный шоколад даже упоминать не стоит, там пользы ноль, один сахар и трансжиры.

После удаления масла в порошке остается много углеводов, но это в основном клетчатка. Минеральный состав богатый: магний, калий, марганец, фосфор, медь, железо, цинк. Каждая чашка дает небольшую поддержку организму. Стимуляторы нервной системы — кофеин и теобромин. Кого-то бодрит, кого-то расслабляет, все индивидуально. В столовой ложке всего десять килокалорий и два грамма клетчатки.

Теперь про шесть главных полезных свойств. Первое: какао снижает воспаление и окислительный стресс. На практике это значит, что организм меньше изнашивается и энергии больше. Второе: поддерживает полезную микрофлору кишечника, а это крепкий иммунитет. Третье: улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды разжижают кровь и тонизируют сосуды, это надо учитывать, кому-то может не подойти. Давление и уровень сахара тоже приходят в норму.

Четвертое свойство: помогает снижать вес. Звучит странно, но какао стимулирует митохондрии и помогает мышцам усваивать глюкозу, что влияет на состав тела в лучшую сторону. Пятое: повышает настроение и энергию. Соединения в какао помогают превращать триптофан в серотонин, тот самый нейромедиатор радости. Так что напиток реально уменьшает симптомы депрессии, снимает напряжение и даже облегчает ПМС. Шестое: защищает мозг и повышает продуктивность. Флавоноиды проникают прямо в мозг и накапливаются в зонах, отвечающих за память и обучение. Это нейропротектор, который бережет нас от старческого слабоумия.

Как использовать какао в быту? Вариантов масса. Горячий напиток само собой. Брауни и другая выпечка без сахара. Можно добавлять в овсяноблин с корицей. Делать домашние шоколадные конфеты, печенье, кексы или даже протеиновые коктейли.